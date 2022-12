Bei der Transaktion handelt es sich um eine im Bau befindliche energieeffiziente Immobilie in Berlin-Schöneberg, fünf Kilometer südwestlich des Stadtzentrums gelegen.Genf - REYL Corporate Finance (REYL CF), der Investmentbanking-Arm von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), fungiert als alleiniger Finanzberater für seinen Kunden, einen Privatinvestor, beim Erwerb einer neuen, gemischt genutzten Immobilie in Berlin in Form eines Forward Share-Deals von einem lokalen Entwickler. Bei der Transaktion handelt es sich um eine im Bau befindliche energieeffiziente Immobilie in...

