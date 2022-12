Die Schweizer Aktienbörse gibt am Mittwoch im frühen Handel nach. Händler verweisen auf den negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse gibt am Mittwoch im frühen Handel nach. Händler verweisen auf den negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien. Zwar dürfte der hiesige Markt bereits am Vortag einen Teil der Vorgaben eingepreist haben, aber die Zinssorgen dauerten eben an, meinte ein Händler. Vor den Zinssitzungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und Schweizerischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...