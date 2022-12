Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal 2022 veröffentlicht. Der in Deutschland erzeugte Strom stammte zu 36,3 Prozent aus Kohlekraftwerken. Trotz Anstiege bei der Stromerzeugung aus Kohle und auch Erdgas ging die aus konventionellen Energieträgern produzierte Strommenge um 3 Prozent zurück. Das lag in erster Linie an der Photovoltaik, ihr Anteil erhöhte sich um 20,3 Prozent auf 16 Prozent.Der von Juli bis September dieses Jahres in Deutschland erzeugte und ins Netz eingespeiste Strom stammte zu 36,3 Prozent aus Kohlekraftwerken. Im Vorjahreszeitraum waren es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...