Die Photovoltaik legte im 3. Quartal um 20 % zu und hatte einen Anteil von 16 % am heimischen Strom-Mix. Doch auch die Kohlestromerzeugung stieg kräftig an. Deutschland hat im dritten Quartal des laufenden Jahres 20 Prozent mehr Solarstrom erzeugt als im Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Damit stieg der Anteil der Photovoltaik am Strom-Mix auf 16,0 % (3. Quartal 2021: 13,3 %). Das lag lag hauptsächlich an der ungewöhnlich hohen Zahl an Sonnenstunden im 3. Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...