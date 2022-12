Die Internationale Energieagentur hat ihren Jahresbericht zum Erneuerbare-Energien-Sektor veröffentlicht. "Renewables 2022" geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren mit 2400 Gigawatt so viel Leistung aus erneuerbaren Energien zugebaut wird wie in den letzten 20 Jahren. Bei der Photovoltaik wird eine Verdreifachung der Stromerzeugung auf rund 2850 Terawattstunden erwartet. Die globale Energiekrise führt zu einer drastischen Beschleunigung der Installationen erneuerbarer Energien. Das weltweite Kapazitätswachstum werde sich mit 2400 Gigawatt in den nächsten fünf Jahren fast verdoppeln. Das ...

