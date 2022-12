Der Leitindex verliert am Mittwoch 0,89 Prozent. Dabei zeichneten vor allem die defensiven Index-Schwergewicht Nestlé und Roche für den Grossteil der Verluste verantwortlich.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch tiefer geschlossen. Nach anfänglichen Kursgewinnen ging es bis zum frühen Nachmittag deutlich abwärts, auf ganz knapp über 11'000 Punkte. Eine leichte Erholung in der zweiten Handelshälfte fand schliesslich mit der Schlussauktion ein abruptes Ende. Schlussendlich konnte sich der SMI die Marke von 11'000 Punkten nur noch knapp verteidigen.

