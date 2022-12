Wie sind die Erfahrungen mit Agri-PV im Obstbau in der Schweiz und in Europa? An einem intensiven Erfahrungsaustausch Anfang November wurden verschiedene Pilotprojekte vorgestellt. Im Rahmen des Informations- und Erfahrungsaustauschs vom 4. November 2022 wurden in Martigny verschiedene Pilotprojekte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz vorgestellt....

Den vollständigen Artikel lesen ...