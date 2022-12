Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung knapp über 1,05 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Dagegen hat sich der Franken sowohl gegenüber dem Euro als auch zum Dollar leicht abgeschwächt. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 0,9892 Franken nach 0,9876 noch am Vorabend.

