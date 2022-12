Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Händler sprechen vom Versuch einer Stabilisierung nach den jüngsten Verlusten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Händler sprechen vom Versuch einer Stabilisierung nach den jüngsten Verlusten. Unterstützt würden die Kurse von der Erholung an der Wall Street am Vorabend nach Handelsschluss in Europa. Vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche hielten sich die Anleger aber mit grösseren Käufen zurück.

