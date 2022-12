Der Bund will künftig grüne Wasserstoffderivate außerhalb der EU und EFTA am Weltmarkt einkaufen. Die ersten Lieferungen sollen Ende 2024 in Europa eintreffen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat den Vergabeprozesses zur Beschaffung grüner Wasserstoffderivate gestartet. Wie das BMWK mitteilte, geht es dabei um den Import von grünem Wasserstoff im Rahmen des Programms H2Global.Das BMWK hatte im Dezember 2021 ein 900-Millionen-Euro- Förderinstrument "H2Global" bewilligt. Die Idee ...

