Im Auftrag der Eigentümerin SF Urban Properties AG konnte SPGI Zurich das renommierte Musikgeschäft Musik Hug für eine Retailfläche in Basel gewinnen.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin SF Urban Properties AG konnte SPGI Zurich das renommierte Musikgeschäft Musik Hug für eine Retailfläche in Basel gewinnen. Die Liegenschaft befindet sich zwischen Binningerstrasse und Inneren Margarethenstrasse, mitten im urbanen Quartier Grossbasel und in Gehdistanz zum Hauptbahnhof. Die 880 m2 grosse Fläche, welche sich über drei Stockwerke erstreckt...

Den vollständigen Artikel lesen ...