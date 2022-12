FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.12.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES REDDE NORTHGATE PRICE TARGET TO 380 (335) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS EASYJET TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 340 (450) PENCE - BOFA RAISES GSK PRICE TARGET TO 1495 (1450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 200 (140) PENCE - BOFA RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3200 (1860) PENCE - CITIGROUP RAISES GSK PRICE TARGET TO 1700 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES IQE PRICE TARGET TO 55 (37) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4460 (4000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2000 (2937) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6350 (6150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 870 (810) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 990 (880) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8000 (8600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 825 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 580 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 181 (210) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 670 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 800 (900) P - JPMORGAN PLACES DRAX ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES TRAVIS PERKINS AND HOWDEN JOINERY ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 585 (575) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 411 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2190 (2175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1655 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 95 (80) PENCE - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12400 (12000) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 400 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 575 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 8500 (9000) PENCE - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 805 (780) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 655 (615) PENCE - 'BUY'



