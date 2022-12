Europas Börsen haben am Donnerstag an die Vortagesschwäche angeknüpft. Sie folgten damit der Entwicklung an den internationalen Leitbörsen.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag an die Vortagesschwäche angeknüpft. Sie folgten damit der Entwicklung an den internationalen Leitbörsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,22 Prozent auf 3912,44 Punkte. Auch die grossen europäischen Handelsplätze meldeten leichte Verluste. Der französische Cac 40 sank um 0,17 Prozent auf 6649,33 Punkte...

