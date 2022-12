In München hat am Donnerstag der Wirecard-Strafprozess um den mutmasslich grössten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 begonnen.München - Zweieinhalb Jahre nach der Wirecard-Pleite hat der Strafprozess um den mutmasslich grössten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 begonnen. Vor dem Landgericht München I eröffnete der Vorsitzende Richter Markus Födisch am Donnerstag das Grossverfahren gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und seine zwei Mitangeklagten - mit einer Dreiviertelstunde Verspätung aufgrund des grossen...

Den vollständigen Artikel lesen ...