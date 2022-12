Die Gemeinde Spremberg in der Lausitz will zusammen mit dem Energie- und Kohlekonzern Leag erneuerbare Energien umsetzen. Dazu zählen Photovoltaik, Windenergie und Wasserstoff. Für den Wandel der Energieregion Lausitz vom Braunkohlenrevier kooperieren die Gemeinde Spremberg und der Konzern der Leag. Hintergrund sind, so Leag, die Pläne zum Aufbau von mindestens 7 Gigawatt (GW) erneuerbarer Stromerzeugungskapazität bis 2030. Das haben Bürgermeisterin Christine Herntier, der LEAG-Vorstandsvorsitzende ...

