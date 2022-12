HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3695/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/63 geht es um den 3. Handel an einem 8. Dezember in der 32-jährigen ATX-Geschichte. Bisher ging es einmal um 0,26 Prozent nach unten, einmal um 0,24 Prozent. Und auch heute sieht es ähnlich aus. Für den CIRA-Adventkalender durften wir etwas zur Verfügung stellen. News gibt es zu Strabag und Frequentis, Research zu Do&Co und Wolftank. Im Cordoba 78 Cup sind VW Vzg., voestalpine und HeidelbergCement ausgeschieden, nur 14 Titel sind im Rennen. Und abschliessend noch eine gute Ansage von ...

