Berlin/München - Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Rainer Wendt rechnet mit weiteren Durchsuchungen und Festnahmen bei Reichsbürgern. "Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Durchsuchungen und Festnahmen, auch zu Beschlagnahmen von Beweismaterial kommen wird, die den Ermittlungsbehörden einen tiefen Einblick in die Strukturen, Kommunikationswege und Absichten geben werden", sagte Wendt gegenüber dem "Münchner Merkur" von "Ippen Media" (Freitagsausgabe).



Bei den Razzien wurde in Baden-Württemberg eine Einsatzkraft verletzt. Auf die Frage, wie Polizisten vor bewaffneten Reichsbürgern geschützt werden können, sagte Wendt: "Im Alltag stoßen manche Beschäftigte rasch an ihre Grenzen, wenn sie auf entschlossene, gut geschulte Agitatoren aus der Reichsbürger-Szene treffen". Deshalb bleibe "sorgfältige Fortbildung und auch Trainings von solchen Einsatzsituationen notwendig."

