Im frühen Handel steigt der am Vortag bereits stabilisierte Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 33 844,37 Punkte.New York - Die Wall Street unternimmt am Donnerstag nach dem von Zinssorgen getriebenen Rückschlag einen Erholungsversuch. Im frühen Handel stieg der am Vortag bereits stabilisierte Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 33 844,37 Punkte, nachdem der Leitindex seit Ende November fast drei Prozent eingebüsst hatte. Der marktbreite S&P 500 legte 0,75 Prozent auf 3963,62 Zähler zu.

