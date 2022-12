Der Swiss Market Index büsst am Berichtstag 0,05 Prozent auf 11'004,53 Punkte ein.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist die zuletzt eingeleitete Konsolidierung in Minischritten am Donnerstag weitergegangen. Einerseits hätten wegen des nahenden Jahresendes viele Marktteilnehmer ihre Bücher bereits geschlossen, sagte ein Händler. Gleichzeitig habe man sich vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken zurückgehalten. Die Notenbanken der Schweiz...

