Der Aufsichtsrat der Rewe Zentralfinanz eG hat in seiner Sitzung am 7. Dezember den Vertrag von Lionel Souque als Vorstandsvorsitzender der Rewe Group um weitere fünf Jahre bis Ende 2028 verlängert. Der 1971 in Paris geborene Franzose ist seit dem 1. Juli 2017 CEO der Rewe Group. Aufsichtsrat der REWE Group beschließt Vertragsverlängerung Erich Stockhausen,...

