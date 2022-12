Nach der Rallye im Oktober und November ging die Salzgitter-Aktie ISIN: DE0006202005 in eine Seitwärtsbewegung über, die jetzt beendet worden sein könnte. Am letzten Montag gab es den ersten Ausbruchsversuch, der kurz bis 29,14 Euro reichte und dann wieder abgefangen wurde und am Donnerstag konnte der Aktienkurs eine wichtige charttechnische Hürde überwinden, die am 14. November die Rallye ausgebremst hatte. Bis auf 30,72 Euro kletterte der Aktienkurs ...

