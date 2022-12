Das Spiel "Funkenschlag" lässt Spielern viele Freiheiten, um ihre Energieversorgung aufzubauen. Ein dynamisches Marktmodell und Erweiterungen mit verschiedenen Ländern und deren Eigenheiten sorgen langfristig für Abwechslung. Teil 2 der Serie, in der wir Spiele vorstellen, die die Energiewende erlebbar machen.Vernetzt denken ist hier Grundvoraussetzung für das Spiel "Funkenschlag". Als Versorger und Netzbetreiber in einem erweitern die Spieler ihr Stromnetz, schließen neue Städte an. Dadurch steigt der Strombedarf, und sie erweitern ihre Produktionskapazitäten bei gleichzeitigem Limit für die ...

