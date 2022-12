Im Frühjahr übernahm IRMA Power den insolventen Photovoltaik-Hersteller Energetica in Österreich. Mittlerweile läuft die Produktion auf Hochtouren und die neue Geschäftsführung sieht gute Chancen für die Solarmodule, gerade wenn es um Nischenanwendungen geht. Sie hat für das nächste Jahr viele Pläne, wie Martin und Bernhard Kurschel im Gespräch mit pv magazine erklärten.Es ist ein gutes Jahr her, als Energetica Industries wegen der finanziellen Schieflage Insolvenz anmelden musste. In den darauffolgenden Monaten fand sich mit IRMA Power ein finanzstarker Investor, der zudem seinen Willen bekräftigte, ...

