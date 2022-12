FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.12.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 210 (225) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 900 (985) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES CAPITA GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 40 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4400 (4500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS WORKSPACE TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS ASSURA GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 62 (71) PENCE - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 505 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2900 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'NEUTRAL' (OW) - PRICE TARGET 205 PENCE - JPMORGAN PLACES HAMMERSON AND KOJAMO ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 18 (17) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 180 (169) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 650 PENCE - RPT/JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4300 (4500) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

