Chinas Premierminister Li Keiang äußerte sich in seiner Rede am Freitag besorgt über die Weltwirtschaft und warnte vor einer möglichen Rezession. Wichtige Zitate Die Inflation bleibt in einigen Ländern hoch. Weltwirtschaft steht vor düsteren Herausforderungen. Das Risiko einer globalen Rezession nimmt zu. Die heimische Wirtschaft befindet sich derzeit ...

