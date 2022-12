Die beiden ersetzen per 1. Januar 2023 die zurücktretenden Nicola Thibaudeau und Thierry Calame.Bern - Der Bundesrat hat Sergio Ermotti, Verwaltungsratspräsident der Swiss Re, Aude Pugin, die Chefin von APCO Technologies, in den Verwaltungsrat der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) gewählt. Die beiden ersetzen per 1. Januar 2023 die zurücktretenden Nicola Thibaudeau und Thierry Calame. Damit seien zwei Persönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung aus der Wirtschaft...

