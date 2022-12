Karsten Kaiser folgt auf Olivier Brin, der zuvor sechs Jahre lang die Geschicke von Contovista leitete.Lenzburg - Contovista, ein Data-driven Banking Fintech, das seit dem 1. Januar 2022 zu Finnova gehört, hat einen neuen Leiter. Karsten Kaiser folgt auf Olivier Brin, der zuvor sechs Jahre lang die Geschicke von Contovista leitete. Karsten Kaiser hat einen Master in Business Administration und Information Science der Universität Mannheim. In seiner beruflichen Laufbahn war er in verschiedenen...

