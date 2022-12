Dresden - In der Dresdner Innenstadt ist des am Samstag zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei teilte am Vormittag mit, die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche seien evakuiert worden, der Zugang sei derzeit nicht möglich.



Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen. "Die Polizei bittet darum den Innenstadtbereich zu meiden", hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig hieß es in Berichten lokaler Medien, dass eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten des Radiosenders "Radio Dresden" eingedrungen sei und Schüsse abgegeben habe. Im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde zudem eine tote Person aufgefunden.



Laut der Berichte wird aktuell geklärt, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de