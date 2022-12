Es wurde nichts mit einem versöhnlichen Wochenabschluss an der Wall Street. Nachdem die amerikanischen Indices am Donnerstag eine fünftägige Verluststrähne beendeten, sorgten erneut enttäuschende Wirtschaftszahlen für weitere Verkäufe. Unter dem Strich büßte der Dow Jones am Freitag rund 305 Punkte bzw. 0,9% auf 33.476,46 Punkte ein. Der S&P 500 verlor ...

