Berlin (ots/PRNewswire) -Exklusive Rabatte für weiche, vielseitige und langlebige Bettwäsche und Kuscheldecken vom 8. bis 11. Juli 2025Die Amazon Prime Days vom 8. bis 11. Juli 2025 stehen vor der Tür - und mit den exklusiven Bedsure Prime Day-Rabatten wird das eigene Zuhause jetzt noch gemütlicher und stylisher. Ob kuschelige Tagesdecken für entspannte Momente auf der Couch und für das Picknick im Garten oder langlebige, gemütliche Bettwäscheprodukte, die Komfort und Stil bieten: der Prime Day-Sale von Bedsure ist die perfekte Gelegenheit, sich mit kuscheligen Must-haves für das eigene Zuhause oder als Geschenk einzudecken.Zu den Highlights der Prime Days gehören:- Bedsure GentleSoft Fleecedecke (https://www.amazon.de/dp/B0C4L7496Y?th=1) bis zu 28% Rabatt Warm, ultraweich und langlebig dank Premium-Mikrofaser. Ideal als Geschenk oder für Couch/Bett. In 22 Farben und 4 Größen.- Bedsure Fleece Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077D1V7SJ?th=1) bis zu 33% Rabatt Überarbeitete, besonders weiche und warme Klassiker-Decke mit Premium-Mikrofaser. Vielseitig indoor/outdoor nutzbar. In 23 Farben und verschiedenen Größen.- Bedsure Sherpa Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077FZDNJ2) bis zu 51% Rabatt OEKO TEX®-zertifiziert, wendbar (220 GSM Flanell / 260 GSM Sherpa). Perfektes Wärme-Gewicht-Verhältnis, saubere Nähte. Langlebiges, ganzjähriges Geschenk.- Bedsure Polyester Mikrofaser Bettwäsche Set Mit Muster (https://www.amazon.de/dp/B09NLCXQ7H?ref=myi_title_dp&th=1) bis zu 30% Rabatt Modernes Design, weich und wintertauglich. OEKO TEX®-zertifiziert, atmungsaktiv, maschinenwaschbar, allergikergeeignet.- Bedsure Gebürstetes Polyester Mikrofaser Bettwäsche Set (https://www.amazon.de/dp/B09JFP9NGN?th=1) bis zu 15% Rabatt Hochwertig, mit weicher, hotelähnlicher Oberfläche. Strapazierfähig, hypoallergen, hautfreundlich. 8 Innenbänder fixieren die Decke.- Bedsure 100% Perkal-Baumwolle Bettwäsche Set (https://www.amazon.de/dp/B0BFVN1JBN?ref=myi_title_dp&th=1) bis zu 24 % Rabatt Aus OEKO-TEX® 100-zertifizierter Baumwolle, ganzjährig atmungsaktiv. Praktische versteckte Reißverschlüsse und Innenbänder verhindern Verrutschen und schirmen Allergene ab.Alle Angebote sind während der Prime Days exklusiv auf Amazon erhältlich. Mit Tausenden von 5-Sterne-Bewertungen und einem guten Ruf für Qualität und Komfort sind die Produkte von Bedsure eine gute Wahl für alle, die es sich in ihrem Zuhause richtig gemütlich machen möchten. Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von Bedsure finden Sie hier (https://www.amazon.de/-/en/stores/Bedsure/page/7DC5A9F8-2A3D-426B-B2F2-F819AE825B1F?lp_asin=B0BFVN1JBN&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto) auf Amazon für den EU-Bereich.Über BedsureBedsure (https://bedsurehome.com/) ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon (über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen, stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagedecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern - leicht erschwinglich, leicht zugänglich, vielseitig und langlebig.