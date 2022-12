Rehden - Die Gasspeicher in Deutschland leeren sich. Stand Freitagabend waren die Reservoirs zu 94,52 Prozent gefüllt, und damit 0,53 Prozent weniger als am Vortag, wie aus Daten des Verbandes europäischer Gas-Infrastrukturbetreiber vom Samstagabend hervorgeht.



Der größte deutsche Gasspeicher in Rehden weist dabei einen Füllstand von 91,79 Prozent aus (-0,08 gegenüber Vortag). Die Bundesregierung hatte für Anfang November einen bundesweit durchschnittlichen Füllstand von 95 Prozent angestrebt, um durch den Winter zu kommen, dieser Wert wurde bereits in der ersten Oktober-Hälfte erreicht und nun wieder unterschritten. In Österreich lag der Speicherstand unterdessen landesweit bei 90,53 Prozent (-0,41), darunter ist auch der Speicher Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen ist und für Bayern eine große Bedeutung hat, mit einem Füllstand von 90,88 Prozent (-0,61). EU-weit wird ein Speicherstand von 88,92 (-0,49) ausgewiesen, wie die Daten vom Samstag weiter zeigen.

