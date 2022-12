Mit schweren Angriffen auf die Infrastruktur setzt Russland die Ukraine immer mehr unter Druck.Kiew / Moskau - Mit schweren Angriffen auf die Infrastruktur setzt Russland die Ukraine immer mehr unter Druck. Die Stromversorgung in der Grossstadt Odessa am Schwarzen Meer brach am Wochenende zusammen - voraussichtlich für Wochen. Im Osten lieferten sich beide Seiten schwere Gefechte. Mit Deutschland gibt es nach ukrainischen Angaben Gespräche über die Lieferung von Kampfpanzern.

