Houston - Die unbemannte Orion-Kapsel der NASA-Mondmission Artemis 1 ist wieder zurück auf der Erde. Es sei eine perfekte Landung im Wasser gewesen, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Sonntag mit.



Dabei sei nichts beschädigt worden, hieß es. Orion war knapp 26 Tage lang und umgerechnet rund 2,3 Millionen Kilometer durchs All und um den Mond geflogen, um Daten für eine künftige bemannte Mondmission zu sammeln. Das Raumschiff war am 16. November nach mehreren Terminverschiebungen gestartet. Ziel der Mission ist ein erster unbemannter Test des neuen Raumfahrzeugs und aller Systeme im Weltraum.



Ein bemannter Flug unter dem Namen Artemis 2 ist für 2024 geplant. Dabei ist allerdings nur eine Mondumrundung und noch keine Landung geplant. Trotzdem wäre es die erste bemannte Mondmission seit Apollo 17 im Jahr 1972.

