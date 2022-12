Die Lage am österreichischen Erdäpfelmarkt zeigt sich auch zu Beginn der dritten Adventwoche unverändert. Die gleichmäßige Warenanlieferung durch die Landwirte setzt sich genauso fort wie die - besonders im Trockengebiet - hohen drahtwurmbedingten Absortierungen, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com In Vorbereitung auf...

