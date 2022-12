Mittlerweile bieten rund 76 % der Schweizer Online- und Offline-Shops Twint als Zahlungsmittel an.Zürich - Twint hat sich zu einem der beliebtesten Zahlungsmittel der Schweiz entwickelt. Mittlerweile bieten rund 76 % der Schweizer Online- und Offline-Shops Twint als Zahlungsmittel an. Egal ob an der Kasse im Laden, beim Online-Shopping, im Hofladen oder beim Restaurantbesuch mit Freunden: Twint ermöglicht schnelle und sichere bargeldlose Zahlungen in allen möglichen Lebenssituationen.

