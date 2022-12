Während man in Zug für eine neue Wohnung im Schnitt mehr zahlen musste, wurden die Wohnungsangebote im Wallis oder in Nidwalden günstiger.Zürich - Die Preise für angebotene Wohnungen in der Schweiz sind im November nur leicht angestiegen. Dabei entwickelten sich die Preise zwischen den Kantonen jedoch unterschiedlich. Während man in Zug für eine neue Wohnung im Schnitt mehr zahlen musste, wurden die Wohnungsangebote im Wallis oder in Nidwalden günstiger. Im Kanton Zug stiegen die Angebotsmieten gegenüber dem Oktober um 4...

