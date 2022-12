Hier ist, was Sie am Montag, den 12. Dezember wissen müssen: Die Märkte scheinen zu Beginn der Woche vorsichtig geworden zu sein, da die Marktteilnehmer vor den mit Spannung erwarteten Ankündigungen der Zentralbanken und der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten in dieser Woche an der Seitenlinie bleiben. Der US-Dollar-Index hält sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...