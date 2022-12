Der Leitindex schliesst nach einem Tagestief auf 10'990 Punkten noch um 0,31 Prozent tiefer bei 11'033,64 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mehrheitlich nachgegeben. Dabei konnte der Leitindex SMI im Sog anziehender Kurse an der Wall Street aber einen Teil der Verluste noch aufholen und sich klar über der Marke von 11'000 Punkten halten. Laut ZKB schwankt die aktuelle Stimmungslage der Anleger zwischen Zinshoffnungen und Rezessionsangst. Daher wollten sich die Marktteilnehmer vor den US...

