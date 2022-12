FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.12.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTORIAN PLUMBING TO 'OVERWEIGHT'(EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 100(75)P - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 128 (118) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2175 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4400 (4550) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13000 (12000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 97 (108) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1020 (1045) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1250 (1130) PENCE - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2910 (2610) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 570 (480) PENCE - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 20 (17) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 620 (500) PENCE - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 960 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 210 (345) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS AVIVA TO 'HOLD' (BUY) - INVESTEC RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' - JPMORGAN PLACES CLARKSON AND IAG ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CLARKSON TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4050 (3380) PENCE - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 850 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 320 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3400 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GENUS PRICE TARGET TO 4200 (5470) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1030 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de