Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im November stärker als erwartet gesunken - Der US Dollar Index bleibt nach den Daten im positiven Bereich über 104,00 - Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten sind im November auf Monatsbasis um 0,6 % auf 689,4 Mrd. USD zurückgegangen. Dieser Wert folgte auf den Anstieg von 1,3 % im Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...