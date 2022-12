Die Enttäuschung angesichts einer überraschend restriktiven künftigen US-Geldpolitik drückt an den New Yorker Aktienmärkten weiter auf die Stimmung.New York - Die Enttäuschung angesichts einer überraschend restriktiven künftigen US-Geldpolitik drückt an den New Yorker Aktienmärkten weiter auf die Stimmung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten hatte am Donnerstag derweil keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial büsste zuletzt 1,95 Prozent auf 33'304,03 Punkte ein, womit sich die Abwärtsdynamik verschärfte.

