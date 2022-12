Die Börsen weltweit und auch der Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstag wegen Zinssorgen stark unter Druck gekommen. Der Leitindex SMI büsste zweieinhalb Prozent ein.Zürich - Die Börsen weltweit und auch der Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstag wegen Zinssorgen stark unter Druck gekommen. Der Leitindex SMI büsste zweieinhalb Prozent ein und konnte auch die Marke von 10'900 Punkten am Ende nicht mehr verteidigen. So tief notierte er zuletzt vor rund einem Monat. Auslöser waren die Entscheide und Aussichten der grossen Notenbanken, die im Kampf gegen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...