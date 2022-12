Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss am Freitag mit 3804,02 Punkten und damit 0,83 Prozent tiefer als am Vortag.Paris / London - Die Investoren an den Börsen Europas haben sich am Freitag nach den jüngst unliebsamen Zinssignalen der Fed und der EZB weiter neu sortiert. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank hatten in den vergangenen beiden Tagen auf die Eindämmung der hohen Inflation mit weiteren entschlossenen Zinsschritten und eine Verkleinerung der wegen der Corona-Hilfen aufgeblähten Bilanzen...

