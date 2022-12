Die Gründerin des Zuger Pharmaunternehmens Amvac hat wertlose Amvac-Aktien für 55 Millionen Franken an fast 1000 Anleger verkaufen lassen.Zug - Das Zuger Strafgericht hat in einem der grösseren Betrugsprozesse des Kantons sein Urteil gefällt. Die Gründerin des Zuger Pharmaunternehmens Amvac soll 6,5 Jahre ins Gefängnis. Sie hatte wertlose Amvac-Aktien für 55 Millionen Franken an fast 1000 Anleger verkaufen lassen. Das Gericht sprach die 50-jährige Ungarin des gewerbsmässigen Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig.

Den vollständigen Artikel lesen ...