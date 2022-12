Die GLOBUS Markthalle in Leipzig-Seehausen bietet seit dem 5. Dezember 2022 einen Lieferservice in Kooperation mit Bringoo an. Über die Bringoo-App können mehr als 25.000 Artikel bestellt werden. Die Lieferung erfolgt am nächsten Tag innerhalb eines vorher ausgewählten Zeitfensters. Mittelfristig sollen auch Lieferungen am Bestelltag möglich sein. GLOBUS startet in...

