Der Handel und die Konsumgüterindustrie müssen sich auf einen extremen Mangel an ausgebildeten Fachkräften einstellen: Im Jahr 2035 könnte eine von drei Stellen in der Branche unbesetzt bleiben. Das entspricht 1,95 Millionen Arbeitsplätzen im Handel und 600.000 Stellen in der Konsumgüterindustrie. Bildquelle: Shutterstock.com Zu diesen Ergebnissen kommt eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...