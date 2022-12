Swisscom-Verwaltungsratspräsident Michael Rechsteiner soll an den Bundesrat gelangt sein, um diesen für einen Umbau der Konzernspitze zu gewinnen.Bern - Swisscom-Verwaltungsratspräsident Michael Rechsteiner soll an den Bundesrat gelangt sein, um diesen für einen Umbau der Konzernspitze zu gewinnen. Das berichten die Zeitungen von CH Media in ihrer Ausgabe vom Montag. Die oberste operative Führungsebene umfasst aktuell fünf Mitglieder, wobei CEO Christoph Aeschlimann in Personalunion interimistisch auch den Geschäftsbereich Netzwerke und...

Den vollständigen Artikel lesen ...