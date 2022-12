Händler sprechen in erster Linie von einer technischen Erholung, nachdem der SMI als wichtigster Aktienindex wegen erneuter Zinsbefürchtungen am Donnerstag und Freitag viel Terrain verloren habe.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche höher eröffnet und setzt damit zu einer Gegenbewegung auf die Vorwochenverluste an. Händler sprechen denn auch in erster Linie von einer technischen Erholung, nachdem der SMI als wichtigster Aktienindex wegen erneuter Zinsbefürchtungen am Donnerstag und Freitag viel Terrain verloren habe. Vor allem Finanz- und Versicherungstitel sowie...

