Das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) meldet einen neuen Rekord-Wirkungsgrad für eine Tandem-Solarzelle mit Perowskit und kristallinem Silizium. Die neue Tandem-Solarzelle wandelt 32,5% der einfallenden Sonnenstrahlung in elektrische Energie um. Die Zertifizierungsstelle European Solar Test Installation (ESTI) in Italien habe die Perowskit-Tandem-Solarzelle vermessen und den Wirkungsgrad offiziell bestätigt, schreibt das HZB in seiner Pressemitteilung. Außerdem sei der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...