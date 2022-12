Fussball hat in Argentinien den Rang einer Religion. Der WM-Erfolg sorgt für heftige Gefühlsausbrüche - und lenkt die Menschen für kurze Zeit von der Misere im Land ab.Fussball hat in Argentinien den Rang einer Religion. Der WM-Erfolg sorgt für heftige Gefühlsausbrüche - und lenkt die Menschen für kurze Zeit von der Misere im Land ab. Sie liegen sich in den Armen und weinen. Eine halbe Minute umklammern sich Mariano Martínez und Brian Zalazar. Dann wischen sie sich die Tränen aus den Augen und beginnen zu lachen. "Wir sind Weltmeister, verdammt!"...

Den vollständigen Artikel lesen ...